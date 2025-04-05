Зафіксовано просування росіян одразу на трьох напрямках: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують атакувати мало не на усіх ділянках фронту. На жаль, подекуди у ворога спостерігається просування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Дивіться також Не санкції: в ISW назвали, що допоможе похитнути становище Росії Звіт ISW щодо ситуації на фронті 5 квітня Російські війська продовжували проводити наступальні операції вздовж кордону Сумської та Курської областей 4 квітня, однак просування не зафіксовано.

4 квітня, однак просування не зафіксовано. Росіяни атакували в Харківській області 4 квітня, але успіху не досягли. Ворожі сили проводили наземні атаки поблизу Вовчанська 2 та 3 квітня.

2 та 3 квітня. Окупанти нещодавно просунулися через річку Оскіл на північний схід від Куп'янська.

на північний схід від Куп'янська. Окупаційні війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку 4 квітня, але не просунулися вперед.

4 квітня, але не просунулися вперед. Росіяни намагалися просунутися на Сіверському напрямку 4 квітня, але успіху не мали. Ворог атакував поблизу самого Сіверська, біля Білогорівки та в напрямку Виїмки та Івано-Дарівки.

4 квітня, але успіху не мали. Ворог атакував поблизу самого Сіверська, біля Білогорівки та в напрямку Виїмки та Івано-Дарівки. Нещодавно українські війська просунулися вперед у напрямку Часового Яру. Ситуація на фронті 5 квітня / Карти ISW Російські війська змогли просунутися вперед на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, вказують на те, що окупанти мали успіх вздовж вулиці Сормівської на південному заході Торецька.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, вказують на те, що окупанти мали успіх вздовж вулиці Сормівської на південному заході Торецька. Українські та російські війська просунулися вперед у напрямку Покровська . Геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, вказують на те, що окупанти нещодавно незначно просунулися в північному Шевченковому.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, вказують на те, що окупанти нещодавно незначно просунулися в північному Шевченковому. Окупаційні війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку 4 квітня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

4 квітня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Також окупанти атакували на заході Запорізької області 4 квітня, але не просунулися вперед. Російські війська проводили штурми на північний захід від Роботиного біля Степового, Малих Щербаків і Кам'янського.