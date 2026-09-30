Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 30 вересня 2026 року від воєнного аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російська атака на Молдову;

аналіз ситуації на фронті та успіхи Сил оборони;

гуманітарна катасторофа в Олешках.

Текстова версія огляду карти бойових дій від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Атака російського дрона на Молдову і реакція сусідів України

Сьогодні вночі була масована дронова атака росіян не лише по Києву, а й на півдні України. Російські дрони залетіли також в Молдову. Один із російських безпілотників вибухнув біля міста Бендери, за межами села Гербовець у Молдові.

Бендери вже не вперше атакують дроном. Цього разу дрон летів на невеликій висоті, можливо, збився з курсу, а може, це була свідома російська атака.

Росія атакувала Молдову / Скріншот відео

Зараз молдовські експерти з'ясовують, що це був за дрон, але за кадрами видно, що він явно з вибухівкою. На щастя, ніхто не загинув і нікого не поранило.

У Румунії сьогодні винищувачі літали, як і в Польщі. Сусідні з Україною держави реагують на загрози, піднімають авіацію. У Румунії російські дрони, наприклад, частіше збивають, ніж у Польщі.

Але такий досвід полякам точно не завадить. Бо є багато ознак того, що Путін збирається підвищувати градус ескалації. Днями в районі Ягодина на Волині, за кількасот метрів від кордону з Польщею, російський дрон атакував складське приміщення. У такий спосіб росіяни перевіряють "червоні лінії".

Удари по енергетиці

Сьогодні були удари по енергетичних об'єктах у Житомирській області та на Київщині. На жаль, на Київщині і в Києві люди загинули через російські атаки. Дронова і ракетна війна не припиняється, жодного енергетичного перемир'я немає.

Американці намагалися транслювати ідею, що перемир'я вже от-от настане, Трамп навіть казав, що воно досягнуте, але це не відповідає дійсності. Росіяни продовжують бити по Україні, у тому числі по енергетичних об'єктах.

Україна відповідає на російські атаки. Сьогодні в районі Пермі були далекобійні удари українських безпілотників.

Трипільська ТЕС на Київщині пошкоджена через російську атаку цієї ночі / фото – Центренерго

Харківщина: бої біля Вовчанська, Білого Колодязя і Куп'янська

На Вовчанському напрямку росіяни намагаються пробиватися в район Білого Колодязя, але до самого міста доходять лише поодинокі російські піхотинці, які намагаються інфільтруватися.

Ворог ще в серпні заявляв про взяття Білого Колодязя, але це не відповідає дійсності.

Росіяни переважно ведуть бої в районі річки Вовча, Вовчанських Хуторів, Волохівки, Бочкового, Охрімівки. Українські війська біля Вовчанська проводять і контрудари, і зачистки заліснених ділянок, де ворог ховається у "зеленці".

Росіяни намагаються інфільтруватися на Харківщині по двоє і по одному на багатьох ділянках, зокрема в прикордонній зоні біля Великого Бурлука. Тут росіян постійно треба відстежувати і знищувати.

Росія поширювала фейки про нібито оточення українських військ між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Це вигадка, покликана перебити новини про операцію "Вівальді".

фото – Офіс президента України

Російські інфільтранти спостерігаються біля річки Оскіл північніше Куп'янська. Біля Дворічної і Западного є блакитна зона — територія, звільнена штурмовиками полку корпусу “Хартія”. Вчора повідомлялося про звільнення лісосмуги південніше Западного між Западним і Кіндрашівкою.

Також фіксувалися спроби росіян переодягатися в цивільний одяг і прикриватися місцевими мешканцями, щоб втекти з району можливого оточення біля Радьківки і Голубівки. Зафіксовано, як росіяни заганяли цивільних у газопровід і ховалися з ними, аби втекти із сірої зони біля Голубівки.

Слов'янський і Краматорський напрямки

Росіяни проводять активні інфільтрації і наступальні дії в напрямку Крива Лука, Стародубівка, Калиники, Миколаївка і Райолександрівка.

Триває ворожий наступ на Миколаївку, інфільтрації з півдня вздовж Орєховатки, спроби взяти під контроль Стародубівку і Пискунівку.

Натомість у районі Стародубівки і Пискунівки українські війська вже проводять контратаки, але публічно про це деталями не говорять.

Станом на вечір 29 вересня основні сили передових підрозділів противника все ще займали позиції по рубежу Крива Лука і північно-східні околиці Рай-Олександрівки. Російське командування змогло інфільтрувати до бойових порядків українських військ на певну тактичну глибину щонайменше три штурмові групи в напрямку Райолександрівка — Слов'янська ТЕС.

Скріншот карти DeepState

Водночас це не означає контролю над територією. Українські війська утримали під контролем Миколаївку і запобігли проникненню невеликих піхотних груп противника в район Слов'янської ТЕС.

На Слов'янському і частково Краматорському напрямку, де ворог доходить до Васютинського і намагається інфільтруватися в район Конорівки, є проблемні місця. Передові штурмові групи 3-ї загальновійськової армії росіян вже знаходяться за 10 – 12 кілометрів у середньому від Слов’янська і за 9 – 10 кілометрів від Краматорська.

Але насправді російська 3-тя армія поки не може виконати своє головне завдання – дістатися основними силами безпосередньо до Слов’янська і Краматорська. Чим довше і наполегливіше росіяни це роблять, тим більше втрачають перспективу виконати це завдання.

Одна з причин він – операція “Вівальді”, яка зірвала спробу росіян обійти Слов'янськ і Краматорськ з півночі.

Костянтинівський напрямок і перша логістична місія НРК-амфібії

Південніше, на Костянтинівському напрямку, Збройні сили України провели логістичну місію із застосуванням НРК-амфібії. Це, за словами пресслужби 93-ї бригади “Холодний Яр”, сталося вперше в історії.

Міноборони разом із Brave1 продовжує розвивати напрям НРК-амфібій. Бійці підрозділу Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади провели першу логістичну місію на НРК-амфібії. Комплекс подолав 40 кілометрів сушею і водою.

Українські захисники з допомогою наземного роботизованого комплексу доставили на позицію боєкомплект і провізію. На суші засіб зберігав високу прохідність, а біля води за секунди переходив у плавальний режим і продовжував рух.

Наземні роботизовані комплекси в цій війні серйозно еволюціонують. Вони вже здатні долати водні перешкоди, тоді як раніше навіть невелика заглибина могла стати проблемою. Тепер НРК стають усе більш прохідними та адаптованими до пересіченої місцевості.

Новосілківський, Олександрівський і Оріхівський напрямки

За даними OSINT-оглядачів, українські війська продовжують активні наступальні дії на Новосілківському та Олександрівському напрямках.

Наступ на цій ділянці фронту триває з лютого цього року. Нині українські сили продовжують наступальні дії в районі Дачного і Комара, біля траси Запоріжжя — Донецьк, а також південніше. У селі Шевченко була помічена українська піхота. Українська піхота намагається закріпитися у цьому селі.

Дуже важливо просунутися в районі Комара, Шевченка і південніше, в долинах річок, зокрема Мокрі Яли, де російська піхота накопичується у селах уздовж русла річки.

Скріншот карти DeepState

Українські війська намагаються формувати тиск на цьому відрізку фронту і відтіснити росіян до рубежа Мокрих Ялів. Також активні бої ведуться в районі Павлівки та Успенівки, де українські сили володіють ініціативою і тиснуть на ворога.

Це вже ділянка, що межує з Гуляйпільським напрямком, де також тривають дуже активні бої.

Французький OSINT-оглядач Клеман Молен пише, що українська армія продовжує наступальні дії на цих відрізках фронту. За останній тиждень жодна карта не показує тих змін, які спостерігаються в районі Великої Новосілки і на Олександрівському напрямку. Бої за Комар і Шевченко тривають, хоча додаткової інформації про це він не має.

Оглядач Playfra повідомляє, що на Оріхівському напрямку тривають активні бойові зіткнення. Росіяни тиснуть у напрямку Оріхова від Новоданилівки, а українські війська проводять контратаки.

По інший бік траси на Новоданилівку, між Малою Токмачкою і Новоданилівкою, також відбуваються українські контратаки. Playfra характеризує ситуацію як патову: постійно проводяться зачистки і розчистки, але росіяни продовжують просочуватися, а загальна ситуація не змінюється. "Сіра зона" лишається актуальною. Ворог намагається інфільтруватися в південну частину Оріхова, а українські війська змушені постійно моніторити ситуацію дронами і знищувати російські піхотні групи.

Олешки: гуманітарна операція і російське мародерство

В Олешках ситуація для місцевого населення катастрофічна. Близько тисячі людей залишаються заручниками російської окупації на лівому березі Дніпра, за річкою Конка, у повній гуманітарній блокаді.

Українські війська та військова адміністрація Херсона намагалися провести гуманітарно-рятувальну операцію й допомогти людям продуктами, їжею та водою.

Кілька днів тому близько чотирьох тонн продуктів було скинуто великими дронами у ста локаціях міста. Натомість російські окупанти намагалися відбирати продукти, які скидали на Олешки українські військові для місцевих мешканців. Це не перший такий випадок.

В Олешках – гуманітарна катастрофа / фото – Дмитра Лубинця

Окупанти питають у людей, що це за продукти і звідки вони. Якщо це допомога з українського боку, місцевих звинувачують у співпраці зі Збройними силами України та українською владою. Росіяни вважають Олешки своєю територією і трактують місцевих як російських громадян, які нібито порушують російське законодавство.

Українська влада намагається допомагати населенню, яке потерпає від продовольчої та гуманітарної блокади. Там немає ні медикаментів, ні їжі, ні води.

Огляд подій війни 30 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: