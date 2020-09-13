Активістки Femen атакували посольство Білорусі в Парижі. Кілька активісткок перестрибнули через паркан до дипломатичної установи, а одна з них змінила державний прапор Білорусі на національний – біло-червоно-білий.

Акція на території білоруського посольства називається "Хай живе Білорусь", повідомляє EurAsia Daily.

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Активістки скинули з себе увесь одяг вище пояса й почали свою акцію. На паркані білоруського посольства вони розмістили банер з написом "Живе Білорусь".

Далі кілька дівчат перелізли через паркан. Одна з них піднялася на флагшток й намагалася опустити державний білоруський прапор. Також активістка прикріпила туди національний прапор.

Що цікаво, перший прапор зняти не вдалося. Тож коли активістки назад перестрибнули через паркан, на флагштоці залишилися висіти обидва прапори.

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Коротко про рух Femen: