У частині областей оголосили штормове попередження: де чекати негоду

В Україну прийдуть потужні вітри. В низці областей оголосили штормове попередження.

Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі. На Закарпатті вітер супроводжуватимуть дощі.

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В низці областей оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 20 жовтня:

у південних, центральних та східних областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду;

у Карпатах – 20 – 25 метрів на секунду.

На Закарпатті будуть значні дощі. Рівень небезпечності – жовтий.



В Україні будуть потужні вітри / Фото Українського гідрометеорологічного центру

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Якою буде погода в Україні 20 жовтня

Майже по всій країні 20 жовтня пройдуть дощі – крім південної частини. На Закарпатті опади будуть значними.

Вітер – південно-західний, у північній частині – східний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Окрім Заходу та Півночі, пориви вітру сягнуть 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах – 20 – 25 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +5...+10 градусів, на північному сході країни – +2...+7 градусів, на Одещині та Миколаївщині буде тепліше – +9...+14 градусів.

Удень у північній частині – +7...+12 градусів, на півдні країни – +17...+22 градуси, на решті території – +13...+18 градусів.

Синоптики попереджали також про те, що в річках підвищиться рівень води. Це стосується Закарпаття: там 20 – 21 жовтня очікується підвищення рівнів води (над фактичними рівнями станом на 8 годину 19 жовтня) на 0,5 – 1,5 метра, а в нижній течії Боржави на 1,5 – 2,5 метри. Ріст рівнів води очікується в межах русел. Проте Укргідрометцентр заспокоює: негативних наслідків це підвищення не несе.