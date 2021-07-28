Чи оголосить Литва надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю: відповідь президента Науседи

Наразі немає необхідності, аби оголосити надзвичайний стан на кордоні Литви та Білорусі. Раніше з такою пропозицією виступило литовське МВС.

Прокоментував відповідну заяву внутрішньополітичного відомства президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, повертатися до питання про надзвичайну ситуацію можна тільки в крайньому разі.

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Деталі заяви Науседи

Литовський президент наголосив, що передусім слід порадитися та роз’яснити ситуацію населенню.

"Тільки в крайньому разі та тільки порадившись, можна повернутися до питання про надзвичайну ситуацію. Сьогодні я не бачу в цьому необхідності", – наголосив Науседа.

Він додав, що запровадження надзвичайного стану не означатиме, що МВС Литви візьме на себе повну відповідальність.

Перш ніж робити такі пропозиції, ми повинні відповісти собі на питання про те, що це принесе на додачу до поточної ситуації. Надзвичайний стан не означає, що Міністерство внутрішніх справ покладе всі свої обов'язки на армію,

– констатував президент Литви.

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