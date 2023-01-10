У Путіна достатньо інструментів: чи оголосить він воєнний стан і загальну мобілізацію
Українська розвідка повідомила, що Владімір Путін має вийти до росіян й оголосити чи то про воєнний стан та закриття кордонів, чи то про продовження часткової або ж тотальної мобілізації.
В ефірі 24 каналу політолог Тарас Загородній розповів, що, на його думку, в Росії нічого не будуть оголошувати.
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Він зазначив, що диктатор Владімір Путін ще півтора місяця тому офіційно оголошував, що мобілізація припинена.
Я думаю, що вони нічого оголошувати не будуть. У них достатньо інструментарію, щоб це все втілювати в життя й без запровадження воєнного стану,
– розповів Тарас Загородній.
Політолог припустив, що росіянам, наприклад, з різних причин не будуть давати можливості виїжджати за кордон. Відповідно й далі будуть здійснювати мобілізацію, яка тривала й до цього.
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"Єдиний ресурс, який залишився у росіян умовно невичерпним, це людський ресурс. Тобто кількість трупів, якими вони будуть закидувати позиції наших воїнів", – пояснив Тарас Загородній.
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