Уражено корпус із важкохворими дітьми, під завалами – люди: що відомо про атаку на "Охматдит"

Уранці 8 липня Росія цинічно атакувала українську столицю, застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети. Унаслідок ворожого терору було пошкоджено медзаклад "Охматдит".

"Охматдит" – це найбільша дитяча лікарня України. Там здійснюють діагностику та лікування онкогематологічних захворювань, а також виконують трансплантації кісткового мозку. Усе, що відомо про цинічний удару по "Охматдиту", – розповідає 24 Канал.

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Удар по "Охматдиту"

Уранці 8 липня в Києві чули серію вибухів. Близько 11:10 мер Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Згодом у КМВА зазначили, що постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Шевченківському районі.

Удар по "Охматдиту" в Києві / Фото Андрія Єрмака

Приліт стався в один із корпусів медзакладу. Голова МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що було влучання по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми.

Там розташована реанімація, штучна нирка, у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури,

– заявив Ляшко.

На опублікованих у мережі кадрах видно дим та масштаби руйнувань корпусу "Охматдиту".

Наслідки атаки на "Охматдит": дивіться відео

Люди під завалами, є жертви

На місце влучання оперативно прибули відповідні служби. До аварійно-рятувальних робіт долучилися десятки небайдужих киян. Ідеться про волонтерів, медперсонал, поліцейських, працівників ДСНС, Нацгвардію.

Врятувати людей, які, можливо, зараз там перебувають під завалами. У нас є три години такого золотого часу, як говорять рятувальники, якого нам буде достатньо, якщо там хтось є живий, щоб врятувати. Тільки що ми дістали ще одну людину з-під завалів, вона жива,

– розповів голова МВС Ігор Клименко.

Міністр розповів, що наразі важко сказати, скільки людей перебували в цьому корпусі – відповідно невідомо, яка кількість може бути під завалами. До роботи залучають собак, які будуть шукати постраждалих та загиблих. Відомо, що принаймні два лікарі не виходять на зв'язок.

Люди допомагають ліквідовувати завали: дивіться відео.

За інформацією Ігоря Клименка, станом на 11:57 на території "Охматдиту" попередньо загинуло 2 людини. Віталій Кличко о 14:07 повідомив про 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Дітей з "Охматдиту" евакуйовують

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють у комунальні лікарні міста. Там їм нададуть всю потрібну допомогу. У КМВА уточнили, що 5 дітей зі зруйнованого корпусу вивезли на перегоспіталізацію.

Внаслідок удару по лікарні постраждали діти / фото Андрій Єрмак

Кличко зазначив, що міська влада надає всі потрібні ресурси для допомоги на місцях та евакуації дітей в інші заклади.

Якою ракетою вдарили по лікарні

СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети,

– написали в СБУ.

Голова спецслужби Василь Малюк зазначив, що Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю.

"Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – вказав Малюк.

Реакція на влучання по "Охматдиту"

Володимир Зеленський, зазначив, що під час російського обстрілу постраждала одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить,

– вказав президент.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що окупанти цілеспрямовано били по дітях.

Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила,

– написав Андрій Єрмак.

Окрім цього, уже з'явилися перші реакції на удар від західних партнерів. Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс констатував, що російський терор не має меж: тепер здійснено боягузливий напад на дитячу лікарню. Він додав, що це надає йому більше мотивації швидко доставити запчастини Patriot і F-16. Також міністр пообіцяв робити більше в питанні ППО.