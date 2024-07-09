Орбан не спромігся засудити удар Росії по "Охматдиту" і закликав до "припинення вогню"

Росія 8 липня цинічно вдарила по "Охматдиту" у Києві. Глава угорського уряду через більш як добу вперше прокоментував удар окупантів по дитячій лікарні у столиці.

Свій коментар він написав у соцмережі X (раніше твітер) надвечір 9 липня. Однак слів співчуття там не прочитати.

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Орбан прокоментував удар по "Охматдиту"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан через більш як цілу добу вперше прокоментував удар російських загарбників по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

У твіті Орбана не знайшлось місця для того, щоб висловити слова співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару. Крім цього, він також жодним словом не згадав про те, що за цим цинічним ударом стоїть Росія.

Угорський політик лише сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить, що "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".

Саме тому 9 днів тому ми розпочали миротворчу місію. Усе більша інтенсивність війни – це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів,

– додав він.