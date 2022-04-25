Охочих виїхати з Рубіжного, в якому тривають бої, багато: евакуація там обмежена

Охочих виїхати з Рубіжного, в якому тривають позиційні бої, зараз багато. Проте можливостей допомогти людям вже обмежені.

Окупанти систематично обстрілюють евакуаційний транспорт. Про це розповів Сергій Гайдай, глава Луганської ОВА.

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Водії сьогодні повернулися самі назад у Рубіжне, оскільки змоги виїхати не було. На щастя, ніхто не постраждав, лише один автобус вийшов з ладу.

Просимо швидше приймати рішення щодо евакуації, поки ми маємо можливість допомогти вам виїхати,

– наголосив Гайдай.

Також у Рубіжне завезли гуманітарну допомогу.

Евакуація з Рубіжного: актуальна ситуація

Також, як наголосив Гайдай, щодня стає все менше людей, охочих евакуюватися. Сьогодні, 25 березня, з Луганщини вивезли лише 73 мешканці:

38 лисичан,

23 жителя Попасної;

лише 12 сєвєродончан.

Загалом на вільній території області у бомбосховищах досі проживають понад 60 тисяч мешканців.

Евакуація з Луганщини / Фото з телеграму Гайдая