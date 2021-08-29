В охопленій пожежами Якутії випав сніг: неймовірне відео

У Росії, в Якутії, раптово випав сніг. Зокрема, в північних районах республіки Саха. При цьому регіон охоплений лісовими пожежами.

Вдень у Якутську температура повітря сягає +18 градусів. Щоправда, раніше синоптики прогнозували сніг наприкінці серпня та похолодання.

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В мережі опублікували відео засніженої дороги.

У Якутії борються з пожежами

У регіоні досі триває боротьба з лісовими пожежами. Перші займання спалахнули у Челябінські області ще 9 липня 2021 року. За один день стихія нищила десятки житлових будинків. Пізніше вогонь охопив Якутію. Саме в цьому регіоні стихія набрала обертів.

Ще 22 серпня повідомляли про ліквідацію пожеж на площі понад 800 тисяч гектарів. 25 серпня ліквідували ще 5 природних пожеж площею понад 400 тисяч гектарів. Станом на 23 серпня у Якутії було 50 пожеж, площа яких становила понад 1,2 мільйона гектарів.

Рятувальники заспокоїли, що пожеж в п'ятикілометровій зоні від населених пунктів немає.