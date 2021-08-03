В охопленій вогнем Греції зафіксували температурний рекорд

До масштабних лісових пожеж у Греції долучилася аномальна спека. У центральній частині країни 3 серпня синоптики зафіксували понад +46 градусів.

Аномальна спека у Греції

Мережа станцій національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальну температуру у понад +40 градусів на 143 станціях. Водночас +43 градуси були на 22 станціях.

До теми Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей

Температурні рекорди:

У місті Макракомі в центрі країни зафіксували +46,3 градуса;

у регіоні Аттика на одній з метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів;

в Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.

2 серпня деякі археологічні пам'ятки по всій країні призупинили роботу. Їх зачинили, аби захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Головне про пожежі в країні

Вогонь спалахнув ще 31 липня поблизу міста Патрас. Через сильний вітер полум'я поширювалося дуже швидко.

Пожежу гасили 290 рятувальників, а також 8 літаків та гелікоптерів.

Внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Їх відвезли у лікарні з проблемами дихання.