В охопленій вогнем Греції зафіксували температурний рекорд
3 серпня 2021 , 12:55
Джерело:Kathimerini
До масштабних лісових пожеж у Греції долучилася аномальна спека. У центральній частині країни 3 серпня синоптики зафіксували понад +46 градусів.
Аномальна спека у Греції
Мережа станцій національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальну температуру у понад +40 градусів на 143 станціях. Водночас +43 градуси були на 22 станціях.
До теми Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей
Температурні рекорди:
- У місті Макракомі в центрі країни зафіксували +46,3 градуса;
- у регіоні Аттика на одній з метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів;
- в Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.
2 серпня деякі археологічні пам'ятки по всій країні призупинили роботу. Їх зачинили, аби захистити персонал та відвідувачів від спеки.Зверніть увагу! Раніше синоптики попереджали, що температура повітря на півночі Греції підійметься до +47 градусів. Така погода увійде в десятку найспекотніших за останні 35 років. Є загроза, що спека може спровокувати ще більше пожеж.
Головне про пожежі в країні
- Вогонь спалахнув ще 31 липня поблизу міста Патрас. Через сильний вітер полум'я поширювалося дуже швидко.
- Пожежу гасили 290 рятувальників, а також 8 літаків та гелікоптерів.
- Внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Їх відвезли у лікарні з проблемами дихання.