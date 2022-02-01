Охорона портів та кораблів: розвідники провели навчання у Чорному морі

Розвідники Військово-Морських сил взяли участь у навчаннях та тренуваннях з бойової готовності у Чорному морі. Усе відбувалося у взаємодії з підрозділами Повітряних сил ЗСУ.

Учасники заходу перевірили свою готовність до кризових ситуацій. Також вони відпрацювали спільні дії корабельним, береговим та повітряним компонентами.

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Під час виходу в море екіпажі кораблів та катерів національного флоту у складних умовах провели маневрування в строях й ордерах тактичних груп та здійснили практичні артилерійські стрільби по надводних цілях.

Також учасники відпрацювали ведення розвідки, оборони узбережжя й портів, охорони судноплавства тощо.

До навчань були залучені корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти.



Розвідники провели навчання у Чорному морі / Фото з фейсбуку ВМС ЗСУ



Учасники заходу перевірили свою готовність до кризових ситуацій / Фото з фейсбуку ВМС ЗСУ

За підсумками комплексу навчань та тренувань військові успішно впорались з навчально-бойовими завданнями щодо захисту країни з морського напрямку.

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Росія 26 січня розпочала великі військові навчання у Чорному морі. Вже 31 січня кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування.

У грудні 2021 року в акваторії Чорного моря кораблі України та Франції провели спільні навчання. Особовий склад взяв участь у низці спільних тренувань.

Російські військові у грудні також провели навчання в акваторії Чорного моря та у тимчасово окупованому Криму.

Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Розвідники ВМС ЗС України взяли участь у комплексі навчань та тренувань у морських і прибережних районах Чорного моря. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗС України.

Як мовиться у повідомленні, на Півдні України провели плановий комплекс навчань і тренувань з бойової готовності Військово-Морських Сил ЗС України, який здійснювався у взаємодії з підрозділами Повітряних Сил ЗС України. Учасники заходу перевірили свою готовність до реагування на кризові ситуації та відпрацювали спільні дії корабельним, береговим й повітряним компонентами.

До навчань було залучено корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти. Відпрацьовувались питання ведення розвідки, оборони узбережжя й портів, охорони судноплавства тощо.