Охтирку можуть знову обстріляти – сирени не працюють, мешканців просять бути в укриттях

ЗСУ продовжують відбивати наступи російських окупантів. Ворог продовжує атаки та обстріли на різних напрямках.

Російська армія вже другу добу веде повномасштабний наступ на територію України. Поки українські військові дають відсіч окупанту та не дають йому пройти далі, цивільних просять бути обачними та не виходити з дому без зайвої потреби.

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Загроза обстрілу Охтирки

Одним з напрямків наступу ворога є Сумщина. ЗСУ вдалося відбити декілька активних наступів окупантів. Повідомляється, що російські війська можуть обстріляти Охтирку.

На цей час сирени у місті не працюють, тому попередити мешканців про наближення небезпеки можливості немає. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.