В ОК "Південь" перевіряють інформацію про знищення залізничного ешелону окупантів

У МВС повідомили, що українські військові знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який перевозив живу силу, техніку та боєприпаси ворога. Попередньо, він прибув із Криму на залізничну станцію Брилівка, що на Херсонщині.

Зараз інформацію перевіряють. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Варте уваги Після ударів ЗСУ: окупанти відводять війська зі селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі

Зауважимо, українські захисники та захисниці продовжують процес ліквідації російських окупантів на Півдні. Ситуація у регіоні залишається напруженою, але контрольованою нашими ЗСУ.

Що відомо станом на зараз

Про знищення залізничного ешелону окупантів повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

В результаті уся техніка перетворилася на купу брухту, а боєкомплект – злетів у повітря. У розвідці додали, що внаслідок потужного удару загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу.

За словами керівниці пресцентру ОК "Південь", отримані дані потрібно перевірити та уточнити. Лише тоді можна буде робити відповідні заяви.

Наразі ми не підтверджуємо та не спростовуємо цю інформацію. Ми з нею працюємо,

– повідомила Наталя Гуменюк.

Втрати ворога: останні новини

росія продовжує зазнавати рекордних втрат у кровопролитній війні, яку вона розвязала проти України. У Генштабі повідомили, що ЗСУ вже ліквідували 40 830 військових країни-агресорки. За минулу добу українські воїни знищили 160 окупантів.

Наші захисники та захисниці продовжують завдавати втрат окупантам не лише на землі, а й в небі. Так, 29 липня бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський штурмовик Су-25.

31 липня українські військові знищили десятки окупантів, а також до 20 одиниць російської техніки. Потужного удару завдала штурмова авіація Повітряних сил за допомогою різного ракетно-бомбового озброєння.

Теж цікаво – ЗСУ "поклали" ще один міст з HIMARS: дивіться відео