Не лише у Києві на концерті "Океану Ельзи": у низці українських міст були облави ТЦК і поліції

У Києві ввечері 11 жовтня після концерту "Океану Ельзи" у Києві працівники ТЦК влаштували перевірки документів у військовозобов'язаних біля Палацу Спорту. Подібні заходи також відбулися й в інших містах України.

Фіксували перевірки з боку працівників ТЦК і у Дніпрі, Хмельницькому, Харкові, Львові та інших обласних центрах нашої держави. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали.

До теми ТЦК влаштував перевірки чоловіків після концерту "Океану Ельзи" у Києві

У яких містах були облави ТЦК з перевірками документів

Київ

У Києві після концерту "Океану Ельзи" зібралися працівники ТЦК та СП, які чекали на відвідувачів разом з патрульною поліцією. Журналісти hromadske, які були на місці події, зазначили, що кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Також ще кільком чоловікам виписали повістки та відпустили.

Що відбувалося після концерту Океану Ельзи: дивіться відео

У виданні також опублікували кадри з місця подій. На відео видно, як одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і казала, що "поїде з ним", однак поліціянти завадили їй це зробити, пояснивши це тим, що її не можуть везти у службовому авто із затриманим.

ТЦК на концерті "Океану Ельзи": дивіться відео

За даними журналістів ТСН, на місці події перебувало близько півсотні людей. Наразі що саме відбулося біля Палацу Спорту у Київському міському ТЦК та СП і патрульній поліції Києва не коментували.

Львів

Місцеві телеграм-каналі також повідомили, що у центрі Львова також помітили поліцію із працівниками ТЦК, що навідувались у заклади, які працювали після 23:00. В одному з закладів ТЦК і поліцію, які прибули для перевірки військово-облікових документів у військовозобов'язаних помітили о 23:20.



У Львові також помітили ТЦК і поліцію ввечері 11 жовтня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Варто зазначити, що зараз робота усіх закладів у Львові максимально дозволена до 23 години. Щоправда, багато підприємців цим нехтують.

Харків

Про візити ТЦК з поліцією також повідомляли місцеві телеграм-канали у Харкові. Вони також завітали у громадські заклади, щоб перевірити документи у чоловіків, ввечері. На відео можна побачити, що працівників місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки було чимало.

У Харкові також були візити ТЦК та СП і поліції: дивіться відео

Згодом у мережі показали, як ТЦК забирає деяких чоловіків з закладу і відвозить у центр комплектувань.

У Харкові чоловіка забрали у ТЦК: дивіться відео

Дніпро

Подібні візити працівників ТЦК і поліції також відбулися й у заклади Дніпра. Місцеві телеграм-канали пишуть, що документи перевіряли у ресторанах та нічних клубах міста.

У Дніпрі також перевіряли документи у військовозобов'язаних: дивіться відео

Дехто навіть намагався втекти від правоохоронців та працівників ТЦК. Однак їх затримували разом із тими чоловіками, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати.

У Дніпрі чоловіки намагалися втекти від поліції та ТЦК: дивіться відео

Кореспонденти Суспільного також повідомляли, що через перевірки документів поліція та ТЦК перекрили вулиця із закладами громадського харчування та нічними клубами у центральній частині міста. За даними журналістів, перевірки тривали близько 2 годин і закінчилися до комендантської години.

Хмельницький

У Хмельницькому також у нічні клуби завітали представники ТЦК. Вони також перевіряли військово-облікові документи у громадських закладах.

ТЦК перевіряють документи у закладах Хмельницького: дивіться відео

Окремо місцеві телеграм-канали писали, що ТЦК прийшли у "ПаПаПаб", який систематично порушує комендантську годину.

ТЦК завітали у паб у Хмельницькому, що порушує комендантську годину: дивіться відео

До слова, після нещодавніх змін до закону про мобілізацію співробітники поліції отримали право вимагати у військовозобов'язаних документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи. Нові правила також дозволяють правоохоронцям перевіряти, чи оновили громадяни свою інформацію в ТЦК. Якщо правоохоронці виявлять, що військовозобов'язаний розшукується територіальним центром комплектування, вони матимуть право затримати його та доставити до чоловіка до ТЦК та СП для подальших дій.