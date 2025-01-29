На околицях Чернігова зафіксували вибух "Шахеда": у двох нежитлових будівлях виникла пожежа

Росія продовжує обстрілювати українські території. Ввечері 29 січня на околицях Чернігова пролунав вибух ударного безпілотника.

Про вибух "Шахеда" стало відомо о 20:15. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

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Що відомо про вибух в Чернігові

За словами Брижинського, жертв серед населення немає. На місці загоряння працюють підрозділи ДСНС.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:21. Близько 20:03 моніторингові канали повідомляли про рух ударного безпілотника в напрямку Чернігова.

Варто зазначити, що Росія вже не вперше атакує Чернігів. Зокрема, в ніч на 28 січня росіяни вкотре завдали удару по місту. Близько четвертої ранку там було чути звуки вибухів.

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, внаслідок цієї атаки окупантів було частково зруйновано два приватні будинки. На щастя, ніхто з мешканців міста не постраждав.