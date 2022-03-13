Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на окремих напрямках, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в окремих регіонах країни. Мовиться зокрема про Південний, Східний та Північний напрямок.
Водночас повідомляється, що Збройні Сили України здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів.
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На яких напрямках здійснюються оборонні операції
- Південному,
- Східному,
- Північному напрямках.
Збройні Сили активно ведуть оборонні бої, здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. Крім того, одним із завдань є укріплення територіальної оборони. Таким чином, армії вдалося стабілізувати ситуацію.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати атаки ворога.
Здійснюється відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ,
– повідомив Генштаб.
Тим часом ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу.
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