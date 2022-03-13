Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на окремих напрямках, – Генштаб

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в окремих регіонах країни. Мовиться зокрема про Південний, Східний та Північний напрямок.

Водночас повідомляється, що Збройні Сили України здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів.

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На яких напрямках здійснюються оборонні операції

Згідно зі зведенням Генштабу, угруповання сил оборони продовжують вести оборонну операцію на:

Південному,

Східному,

Північному напрямках.

Збройні Сили активно ведуть оборонні бої, здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. Крім того, одним із завдань є укріплення територіальної оборони. Таким чином, армії вдалося стабілізувати ситуацію.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати атаки ворога.

Здійснюється відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ,

– повідомив Генштаб.

Тим часом ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу.

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