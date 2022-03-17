Ворог блокує підрозділи ЗСУ на окремих напрямках
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупаційні війська вже більше не мають можливостей іти в наступ. Українські оборонці їх зупинили на усіх напрямках.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Така оперативна інформація звучала станом на 18 годину 17 березня.
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Однак на окремих напрямках окупанти намагаються блокувати підрозділи Збройних Сил України. Разом з тим, противник має значні проблеми з логістикою та продовжує зазнавати втрат.
Все через те, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" за перші 20 діб повномасштабного наступу на Україну.
Рашисти продовжують бомбити
"Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", – зазначили у Генштабі.
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