Окремим категоріям чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон, триває дискусія, – Арестович

Через дію воєнного стану та оголошену мобілізацію чоловікам 18 – 60 років не можна перетинати кордон. Проте це правило можуть змінити і дозволити окремим категоріям чоловіків на короткострокові терміни виїжджати з України.

Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Загальну мобілізацію Путін не оголосить ніколи, – військовий експерт

Він запевняє, що питання виїзду чоловіків за кордон важке.

Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон хоча б на короткі терміни. Адже волонтери так виїжджають, з зобов’язанням повернутися. Категорій чоловків, які цього потребують, є багато,

– каже Арестович.

Радник глави ОП запевнив, що для цього потрібні зміни до законодавства, і це буде колективне рішення Верховної Ради, на це треба певний час.

"Такі рішення приймати нелегко під час війни. Будь-яка помилка може обернутися докорами від суспільства, типу: "Ага, якщо б не це, то це було б того..." Це складно і морально, і організаційно, і законодавчо", – додав він.

За словами Арестовича, дискусія щодня стає напруженішою, бо економіку також треба запускати, вона має працювати.

Дивіться повністю інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: відео



До слова, раніше голова ВР Руслан Стефанчук розповів, що у Верховній Раді обговорюють ініціативи для послаблення обмежень щодо виїзду чоловіків за кордон. Зміни розглядають, але зважатимуть, щоб українці цим не зловживали.

Як чоловіки намагаються виїхати з України

Зазначимо, що впродовж російсько-української війни прикордонники викривають чимало осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Є й такі, що нелегально переправляють військовозобов'язаних. Є такі випадки:

Нещодавно подібного "патріота" викрили на Закарпатті. 32-річний чоловік переїхав на Закарпаття з Маріуполя. Для перетину кордону він ліпив наліпки "капелан" і "гумдопомога", щоб перевезти чоловіків.

На Закарпатті розвідка СБУ спільно з прикордонниками викрила групу осіб, яка незаконного переправляла ухилянтів від призову через державний кордон. Для цього порушники використовували тепловізор.

В Одеській області прикордонники, поліцейські та територіальна оборона затримали 26-річного чоловіка в жіночому одязі, який хотів перетнути кордон. Він планував потрапити до Молдови.

У Чернівецькій області, на пункті пропуску "Порубне", чоловік також одягнув жіноче вбрання, перуку та навіть зробив макіяж. Він був з дитиною і намагався перетнути кордон. Охоронцям рубежу ухилянт показав паспорт дружини.

Цікаве відео – чоловік намагався перетнути кордон у "бебі-боксі"