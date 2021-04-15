Це ставить державу під сумнів, – Покальчук відреагувала на свавілля української поліції

В Україні діє певна систематичність злочинів поліції. Міністерство внутрішних справ роками про них замовчувало й вважало нормою. Катування, побиття та знущання стали традицію в структурі.

Під тиском правоохоронці могли швидко розкривати справи. Таку думку у своєму блозі "Територія рівності" висловила виконавча директорка правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук.

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Недоліки українських правоохоронців

Вона наголосила, що у поліції деколи немає мети встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності. Натомість деякі правоохоронці більше зацікавлені у премії за високу статистику, посаді чи статусі.

Це не лише підриває довіру до правоохоронної системи, а ставить під сумнів саму державу. Вона мала б створити безпечні умови для людей, де за злочин буде незворотна відповідальність,

– наголосила Покальчук.

Приклад жорстокості поліції

Оксана Покальчук розповіла також про приклад поліцейського свавілля, який трапився у лютому 2021 року на Черкащині. Тоді начебто 2 дільничних побили 28-річного чоловіка.

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Постраждалий отримав численні травми голови та тіла, а також втратив зуби, за словами Покальчук. Однак чоловік до злочину – не причетний, а правоохоронці у такий спосіб нібито намагались отримати від нього зізнання.

Історія цього чоловіка лише підтверджує наскільки терміново потребує реформації вся правоохоронна система,

– запевнила директорка правозахисної організації Amnesty International.

Вона зауважила, що потерпілий раніше був засудженим, а правоохоронцям легко звинувачувати тих, хто раніше міг оступитися.

Свавілля української поліції: останні новини

У Львові 23 лютого 2021 року трапилась сутичка між правоохоронцями та активістами Нацкорпусу.

На Житомирщині 21 січня відсторонили поліцейських, які нібито побили 18-річного племінника дипломата Дениса Сєніка.

Влітку 2020 року на Дніпропетровщині, у місті Павлограді, СБУ затримала банду з 8 поліцейських за тортури та звірства над людьми.

щодо катування чоловіка на Черкащині – читайте за посиланням.

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