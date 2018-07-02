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Оксана Караванська презентувала нову колекцію "Український Haute Couture 2018": фото

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Колекція Оксани Караванської "Український Haute Couture 2018
Колекція Оксани Караванської "Український Haute Couture 2018

Четвертий рік поспіль у рамках Leopolis Jazz Fest відома українська дизайнерка Оксана Караванська представила у Львові, у Митрополичих Садах, своє нове модне шоу – цього року її колекція називається "Український Haute Couture 2018".

Показ супроводжувався живою музикою у виконанні провідного симфонічного оркестру України "INSO-Львів".

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Нова колекція Караванської "Український Haute Couture 2018" поєднує класику, шляхетність та старовинну майстерність.

Колекція Оксани Караванської "Український Haute Couture 2018"

"Ця колекція особлива тим, що це український от кутюр, який сьогодні в Україні робить тільки Караванська. Мої сукні ніколи не повторюються. А сукня – це взагалі найжіночніше і найпривабливіше з того, що ми, дизайнери, створюємо. Сукню треба не носити, у ній треба дефілювати. Разом із сукнею жінка одягає на себе образ, манеру поведінки; вона є наче режисером міні-моновистави, в якій роль треба грати до останньої секунди. Якщо ж вам не хочеться грати, – заховайтеся за маленьке чорне плаття або зовсім не ходіть на світські раути", – поділилася дизайнерка.

Український Haute Couture 2018

Оркестр "INSO-Львів"

Оксана Караванська

Фото: Олександр Шамов та Степан Лутчин

Теги: Новини України Мода LifeStyle Leopolis Jazz Fest
Джерело: 24 Канал
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