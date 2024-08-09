Де саме у Курській області розбили російську військову колону: показуємо на карті

Вночі у Курській області атакували російську колону військової техніки. Журналісти ідентифікували, де саме зафіксували втрати Росії.

Так, виявилося, що кадри з розбитою колоною зроблені у Рильському районі, а саме у селі Октябрське. Аналітики "Радіо Свобода" встановили місцезнаходження кожної знищеної вантажівки.

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Колона росіян під Рильськом знищена

Журналісти російської служби "Радіо Свобода" створили карту розташування згорілих та пошкоджених військових вантажівок з колони, яку атакували вночі в селі Октябрське під Рильськом.

Загалом на відео очевидця, який зняв наслідки удару вранці 9 серпня, можна нарахувати 14 вантажівок. У кузовах деяких із них видно тіла загиблих військових,

– пишуть журналісти.

Розташування знищеної техніки росіян: дивіться на карті від "Радіо Свобода"

За оцінками аналітиків, вночі могли накрити 3 – 4 роти російської армії – тобто цілий батальйон. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. У результаті удару російська армія могла втратити від 200 до 490 солдатів за одну ніч.

Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко пише, що це були строковики. За його словами, Путін фактично кинув помирати строковиків у Курській в обмін на своє божевілля.