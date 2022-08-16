"Нас *башать навіть свої": російський військовий бідкається через втрати й недорахування виплат

Окупант, що зараз перебуває на Харківщині, жаліється на начальство. Він говорить про шалені втрати та недорахування виплат.

Так, у розвідці оприлюднили перехоплену розмову, де один із загарбників плаче, що танків вже не вистачає. Очевидно, що все через величезні втрати у ворога.

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російське телебачення бреше

Каже, що "танки мруть", у його підрозділі лишилося 11 вояк із 30. росіянин розповідає знайомому, що по телебаченню показують брехню. Звісно, пропагандисти значно применшують свої втрати.

Що по телевізору, я тобі кажу – суцільне на**алово,

– говорить загарбник.

Грошей не платять

росіянин жаліється і на зарплати. Каже, що за 2 місяці отримав 80 тисяч рублів замість 400 тисяч. Бойові не платять, адже за списками окупанти "перебувають у Москві". У такий спосіб держава-агресорка економить на виплатах для своїх солдатів. Однак росіянин додає, що далі, ніж за частину, ця інформація не виходить – усе приховують.

Воювати нікому, стріляють по своїх

Окупант каже, що росіяни тікають з війни. Воювати в його частині нема кому. Крім того, він лає своє керівництво та власну артилерію, бо б'ють по своїх.

"Нас *башать навіть свої, арта ху**ить, прямо, буває, по нас", – зізнається загарбник.

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