Окупант бідкається, що надивився на трупи своїх вояк і хоче об’їздити монастирі, якщо виживе

У російських окупантів починається істерика. Те, що залишається від їхніх вояк після боїв із ЗСУ, змушує їх втрачати залишки глузду.

Російські окупанти вже не можуть похизуватися високим бойовим духом та загарбницькими настроями. У більшості з них залишається одна мрія – втеча додому бодай не в цинковому ящику, а вціліле тіло для них вже за межею фантастики.

Читайте також Росіяни готують провокацію на Слов'янській ТЕС

Бідкання окупанта

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який перебуває на Херсонщині, з його пасією. Він плаче в трубку та каже, що мріє лише про одне – повернення додому.

Росіянин розповів, що вважає те, що досі живий, чудом, тому у разі повернення додому обіцяє оббігати могили всіх родичів та всі довколишні монастирі.

Втім, повернення додому він уявляє не надто добре, адже після побачених тіл окупантів вже забув, як виглядає нормальне життя.

Це вже на все життя, я хворий. Я тут стільки трупів побачив. Без рук, без ніг, без голови, взагалі без нічого, ті, які в цинки просто залишки скидають. Просто збирають якісь шматки, незрозуміло, чи взагалі від того тіла,

– розповів росіянин.

СБУ нагадує росіянам, що в них є можливість не стати тими самими рештками, які скидають в цинк, та зберегти шанс молитися на могилах родичів. Для цього їм потрібно зателефонувати за номером 2402 та здатися у полон.

Дивіться також – Пентагон в захваті від унікальної операції ЗСУ: відео