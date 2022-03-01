"Окупант – іди нах*й": по всій Україні висять повідомлення для росіян
Джерело:телеканал "Рада"
Україна шосту добу героїчно відбиває всі атаки Росії. Поки ЗСУ тисячами знищують загарбників на полі бою, громадяни влаштовують ворогу "гарячий" прийом у містах і селах.
Відтак, на в'їздах до багатьох населених пунктів висять нагадування, що окупантів на українській землі ніхто не чекає. Відповідні фото оприлюднив державний телеканал "Рада".
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Уся Україна замайоріла білбордами з напрямом, куди йти російським військам і позицією щодо війни з агресором – Росією,
– підписали світлини журналісти.
По Україні висять білборди з повідомленнями для окупантів / Фото зібрані телеканалом "Рада"
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