Російський окупант напився і намагався зарубати своїх "побратимів": його сильно побили
У збройних силах Росії стався черговий кричущий випадок, коли один зі службовців, схоже, забув, що таке військова дисципліна. Замість того, щоб дотримуватись порядку і наказів, він застосував сокиру проти своїх поплічників.
Зараз відео цього інциденту вірусить в соціальних мережах, підкреслюючи шаленість та безглуздість поведінки окупантів, пише 24 Канал.
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Російський офіцер вилаяв горе-окупантів
За отриманою інформацією, все це сталося під час п'янки, на якій військові розпочали сварку. Потім, один з них раптово вирішив застосувати сокиру проти своїх товаришів. Однак опоненти окупанта жорстоко побили його.
"Наші товариші напились. Разом із командиром відділення… Цей "герой" бере сокиру, на*уй, і починає рубати своїх товаришів. З криками, бл*, "я вас вб'ю!". Ці два товариші від*уярили його в хлам… Скільки разів я попереджав, бл*, не пити?.. Казав, що дійде до цього", – заявив один з вищих офіцерів, коли "вичитував" солдатів.
Російський офіцер вилаяв окупантів: відео (Увага! На відео багато нецензурної лексики 18+)
Росія зазнає рекордних втрат в Україні
- Військово-політичне керівництво Росії не відмовилося від війни проти України та прагне довготривалого конфлікту. Причому в Росії вже змирилися з шаленими втратами й масово мобілізують росіян.
- Кремль кидає у бій непідготовлених солдатів, а також вербує зеків та хворих людей. Саме це, а також професійність українського війська спричинює величезні втрати в Росії.
- Генеральний штаб ЗСУ зранку 25 лютого повідомив, що в Україні вже ліквідували 147 470 російських окупантів. Такі втрати Росія зазнала всього за рік повномасштабного вторгнення.
- Наразі найбільших втрат Росія зазнає на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку. Там росіяни закидують Сили оборони України тілами своїх військових.