Російський окупант напився і намагався зарубати своїх "побратимів": його сильно побили

У збройних силах Росії стався черговий кричущий випадок, коли один зі службовців, схоже, забув, що таке військова дисципліна. Замість того, щоб дотримуватись порядку і наказів, він застосував сокиру проти своїх поплічників.

Зараз відео цього інциденту вірусить в соціальних мережах, підкреслюючи шаленість та безглуздість поведінки окупантів, пише 24 Канал.

Дивіться також Російські сапери підірвали будинок зі своїми солдатами і списали це на ЗСУ

Російський офіцер вилаяв горе-окупантів

За отриманою інформацією, все це сталося під час п'янки, на якій військові розпочали сварку. Потім, один з них раптово вирішив застосувати сокиру проти своїх товаришів. Однак опоненти окупанта жорстоко побили його.

"Наші товариші напились. Разом із командиром відділення… Цей "герой" бере сокиру, на*уй, і починає рубати своїх товаришів. З криками, бл*, "я вас вб'ю!". Ці два товариші від*уярили його в хлам… Скільки разів я попереджав, бл*, не пити?.. Казав, що дійде до цього", – заявив один з вищих офіцерів, коли "вичитував" солдатів.

Російський офіцер вилаяв окупантів: відео (Увага! На відео багато нецензурної лексики 18+)

Росія зазнає рекордних втрат в Україні