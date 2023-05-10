Окупантам гаряче: неподалік Мелітополя пролунала серія потужних вибухів
Джерело:Іван Федоров
По обіді 10 травня до Запорізької області навідалась "бавовна". Зокрема, вибухи чули одразу у декількох населених пунктах регіону.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, для окупантів передчасно настала спекотна пора.
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Куди завітала "бавовна"
Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку. За словами Федорова, варто дочекатись подробиць від Генштабу ЗСУ.
Варто нагадати, що загарбники проводять "евакуацію" з тимчасово окупованої Запорізької області місцевого населення і військових. Автобуси відвозять цивільних до Бердянська, а військових – до Маріуполя.
Крім того, ворожі міграційні служби вже виїхали з тимчасово захопленого Мелітополя та навіть призупинили примусову видачу паспортів.
"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини
- Вранці 2 травня "бавовна" завітала до начальника так званого "управління внутрішніх справ" тимчасово окупованої частини Запорізької області. Джерела 24 Каналу повідомили, що зрадник постраждав. Він або вже госпіталізований, або – наразі перебуває у дорозі до лікарні. Деталей про його травми наразі не розкривають.
- Також напередодні щось вибухало біля Мелітополя. Загарбників "підсмажили" у селищі Михайлівка. "Бавовна" попрацювала так добре, що у повітря злетіла ціла будівля, де зазвичай окупанти збирались кожного дня на свої наради. Так званий "штаб" охороняли близько 10 окупантів. Окрім того, "бавовна" завітала до кафе, де сиділи окупанти та колаборанти.
- Варто додати, що ввечері 30 квітня жителі тимчасово окупованого Мелітополя та Бердянська теж чули потужні вибухи. Місцеві пабліки підтвердили, що є влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські загарбники.
- Окупанти інформували про два потужні вибухи в Бердянську. Зокрема, окупанти підтвердили влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.