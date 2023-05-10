Окупантам гаряче: неподалік Мелітополя пролунала серія потужних вибухів

По обіді 10 травня до Запорізької області навідалась "бавовна". Зокрема, вибухи чули одразу у декількох населених пунктах регіону.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, для окупантів передчасно настала спекотна пора.

Дивіться також В Росії "щось" атакувало нафтопровід "Дружба": у резервуарах повно дірок

Куди завітала "бавовна"

Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку. За словами Федорова, варто дочекатись подробиць від Генштабу ЗСУ.

Варто нагадати, що загарбники проводять "евакуацію" з тимчасово окупованої Запорізької області місцевого населення і військових. Автобуси відвозять цивільних до Бердянська, а військових – до Маріуполя.

Крім того, ворожі міграційні служби вже виїхали з тимчасово захопленого Мелітополя та навіть призупинили примусову видачу паспортів.

"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини