Окупанти 8 разів відкривали вогонь на Донбасі: поранили військового

Збройні формування Росії 22 травня 8 разів порушили режим тиші на Донбасі. Через ворожий снайперський обстріл український військовий отримав поранення.

Стан здоров'я військового важкий. Пораненому чоловіку надають медичну допомогу.

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Деталі обстрілу бойовиками

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. Роблять це для того, щоб звинувачувати українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Росії,

– розповіли в штабі ООС.

Зокрема, російські війська стріляли:

біля Пісків – двічі з мінометів 120 та 82 калібрів, а також великокаліберних кулеметів;

біля Водяного – двічі з ручних протитанкових та підствольних гранатометів;

у районі Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у передмісті селища Південне – двічі зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Ворожа куля поранила українського військового

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення,

– повідомили у штабі ООС.

Чоловік наразі перебуває в госпіталі. Українська сторона відкрила вогонь у відповідь. Наші військові повідомили про обстріл представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Коротко про ситуацію на Донбасі