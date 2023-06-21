Паніка наростає: окупанти активно готуються до евакуації на випадок прориву ЗСУ, – Генштаб

У російських загарбників наростає паніка. Вони вже заговорили про евакуацію на випадок прориву Збройних Сил України.

Про евакуацію окупанти заговорили у тимчасово захопленому Генічеську. Таким чином, істерика у так званій "другій армії світу" тільки збільшується.

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Окупанти активно готуються до евакуації на випадок прориву ЗСУ

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, російські загарбники активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ.

Так, у тимчасово окупованому Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

Росіяни задумали "евакуацію"

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, російські загарбники, ймовірно, планують зробити "жест доброї волі". Вони оприлюднили пам’ятку щодо дій при евакуації. Там радять людям закрити вікна та двері у будинку, зібрати "тривожну валізу" та прибути до пункту зборів.

Окрім цього, окупанти вказали, що має входити у "тривожну валізу". Серед необхідних речей є особисті документи, гроші, аптечка, ліхтарик, їжа тощо.

Раніше повідомлялося, що загарбники почали "евакуацію" населення зі Скадовського району Херсонської області. Списки місцевих жителів вже складає окупаційна влада. Відомо, що так звана "евакуація" поки що проводитиметься нібито на "добровільній основі".

А у районі Василівки, Токмака, Молочанська спостерігається тенденція, коли росіяни з гучномовцями на своїх автівках закликають людей виїжджати з цього району, щонайменше до території тимчасово окупованого Мелітополя.