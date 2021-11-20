Окупанти активно стягують військову техніку на Донбас: ОБСЄ помітила танки

Окупанти продовжують розміщувати військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. Цього разу спостерігачі ОБСЄ помітили танки й зенітні установки проросійських бойовиків.

Як мовиться у звіті ОБСЄ, військова техніка була розміщена поза виділеними місцями зберігання.

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Цього разу СММ ОБСЄ зафіксувала 9 танків на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області, з яких:

6 танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Круглик;

ще 3 танки бойовики розмістили на полігоні поблизу селища Мирне недалеко від Луганська.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки, а саме:

1 зенітну установку;

1 траншейну машину біля житлового кварталу в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ поблизу житлового району населеного пункту Новогригорівка.

Окупанти стягують техніку на Донбас

Раніше міжнародні спостерігачі вже фіксували скупчення техніки окупантів на Донбасі. До прикладу:

17 листопада міжнародні спостерігачі зафіксували 30 танків і гаубицю окупантів біля населеного пункту Покровка Донецької області. Уся техніка розташована за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

А раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили про десятки одиниць військової техніки на окупованій території Донбасу. Мовилося про танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати, які розмістили окупанти в Луганській і Донецькій області.

Зауважимо, що українська розвідка повідомила про загострення на українсько-російському кордоні цієї зими. Накопичення російської техніки очікують у січні наступного року.