Окупанти масовано атакували Дніпро дронами-камікадзе: в ОВА показали жахливі наслідки

Російські загарбники вночі 9 листопада масовано атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Внаслідок ударів спалахнула сильна пожежа, постраждали люди.

Бійці Путіна вночі ударили по Дніпропетровській області дронами-камікадзе. Четверо людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

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Постраждалі внаслідок російської атаки у важкому стані в лікарні

Валентин Резніченко зазначив, що наші ППО вдалося знищити одразу 5 ворожих безпілотників. Однак, на жаль, є і влучання дронів-камікадзе.

Окупанти поцілили у логістичне підприємство, внаслідок цього постраждали четверо працівників.

Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Усі у лікарні. Троє важкі,

– наголосив очільник ОВА.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула сильна пожежа. Горіли понад 3 000 квадратних метрів. Зруйновано склади підприємства. Рятувальники вже загасили полум'я.

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Окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе / Фото з телеграму Валентина Резніченка



Внаслідок російської атаки у Дніпрі спалахнула пожежа / Фото з телеграму Валентина Резніченка



Зруйновано склади підприємства / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії ще дві громади

По Нікопольському району росіяни били "Градами" та важкою артилерією. За словами Резніченка, постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька.

На щастя, люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та підприємство.

Російське військо випустило по Україні понад 400 дронів

25 жовтня окупанти обстріляли Дніпро ракетами . Внаслідок ворожої атаки загинула 25-річна Інна Оданець. Жінка була вагітною. Тож російські загарбники вбили ще не народжене дитя.

7 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу зазначив, що окупанти вже випустили по Україні понад 400 безпілотників.

Загалом наші воїни знищили приблизно 85 % іранських дронів, якими ворог атакував українську землю. "День на день не випадає, але загальна цифра така. Щодо кількості, то мовиться про 320 – 330 одиниць", – підсумував Ігнат.

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