Окупанти атакували "Іскандером-М" Одещину: під ударом – прибережно-рекреаційна зона

Росія обстріляла Одеську область "Іскандером-М". Ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму.

Росія атакувала Одещину вдень 9 квітня 2024 року. Перед цим окупанти вдарили по регіону вночі проти 9 квітня дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Що відомо про атаку ракетами "Іскандер-М"

Під ударом знов прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються,

– повідомили Сили оборони Півдня України.

За їхніми даними, ворони продовжують точкові ракетні удари по Півдню України.

До речі, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк розповідала, що Росія намагається розхитати настрої серед мешканців південних областей. Зокрема, окупанти роблять ставку на Одесу.