Окупанти атакували Запоріжжя під час повітряної тривоги: ворог поцілив у критичну інфраструктуру

Російські військові обстріляли 29 жовтня Запоріжжя під час повітряної тривоги. Уже відомо про те, що ворог влучив в об'єкти критичної інфраструктури міста. Розповідаємо, що відомо про атаку.

Російські військові продовжують ракетний терор українських міст. Близько полудня 29 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя. На жаль, не минулося без прильотів, повідомив глава ОВА Олександр Старух.

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Ворог поцілив у критичну інфраструктуру

Як зазначив глава ОВА, російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури. Він підкреслив, що зробили це вороги "після невеличкої перерви". Що стосується масштабів руйнувань, то відповідну інформацію він пообіцяв повідомити згодом.

Підтвердив інформацію щодо ракетної атаки і секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив у своєму телеграмі, що у місті зафіксували прильоти.

Об 13:07 Куртєв додав, що росіяни влучили в один з об'єктів інфраструктури міста. Попередня інформація свідчить про те, що ніхто внаслідок атаки не постраждав. За словами секретаря міської ради, на місці вже працюють відповідні служби.

Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень, про це можна повідомити за одним з цих номерів: 15-80 (зі стаціонарних) або 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили об 12:11. Об 12:29 надійшло повідомлення про вибухи. А вже об 12:59 – сигнал про відбій загрози з неба.

Користувачі мережі зняли відео. На ньому можна побачити, як в небо здіймається густий стовп диму. Нагадаємо, що знімати на фото та відео роботу ППО, а також місця прильотів категорично заборонено. Не будьте спільником ворога.

Раніше окупанти атакували Оріхів

Нагадаємо, що у ніч проти 26 жовтня російські військові атакували в Оріхів, що неподалік села Преображенка. Вороги поцілили у житловий будинок.

Тоді глава ОВА Олександр Старух повідомив, що для удару окупанти використали РСЗВ з запалювальними боєприпасами. Внаслідок цього спалахнула багатоповерхівка та приватні будинки, розташовані поруч.

Відомо, що горіло шість квартир. А загальна площа пожежі сягала 400 квадратних метрів. На жаль, внаслідок цього загинуло двоє людей.

За словами Старуха, на жаль, ворог ледь не щоденно атакує Оріхів і села поруч. Усе це пов'язано з тим, що вони розташовані максимально близько до лінії фронту. Тож окупанти запросто дістають туди своїми РСЗВ й іншими артилерійськими установками.

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