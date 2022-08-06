Окупанти авіацією штурмують Авдіївський та Бахмутський напрямки: бойові дії тривають

російські загарбники не полишають спроб просунутись на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Для цього ворог застосовує авіацію, щоб проводити штурм і дозволяти просування своєї піхоти. Бої там тривають досі.

Чергова стратегічна мета російських окупантів – вийти на адміністративні межі Донецької області. З цією метою загарбники продовжують штурмові дії, йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 6 серпня.

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Ворог намагається просуватись далі

Попри всі прогнози аналітиків, на Донецькому напрямку наступ ворога не припиняється. Окупанти зосередили свої зусилля на двох напрямках. Мовиться про Бахмутський та Авдіївський. Там загарбники використовують штурмову, а також армійську авіацію, щоб мати шанси просунутись далі.

Якщо говорити детальніше про Бахмутський напрямок, то там не припиняються обстріли населених пунктів. З танків, ствольної, а також реактивної артилерії окупанти били по районах Бахмутського, Торецька, Білогорівки, Краснополівки, Північного, а також Вершини. Крім того, авіаударів завдали неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, а також Берестового. У напрямку самого Бахмуту ворог веде наступ. Там наразі тривають бої.



Як виглядає карта бойових дій поблизу Бахмуту / Скриншот карти

Неспокійно також на Авдіївському напрямку. Там зі ствольної та реактивної артилерії окупанти відкривали вогонь поблизу Нью-Йорка, Первомайського, Водяного, а також Опитного. Не минулось і без авіаударів поблизу Новоградського, Павлівки та Пречистівки.