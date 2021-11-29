Окупанти бідкаються, що Крим втрачає половину води через діряві труби

Російські окупанти в Криму поскаржилися, що втрати води на півострові зараз становлять 50%. Все через жахливий стан труб.

Про це в одному з ефірів російських телеканалів сказав Гендиректор окупаційного підприємства "Вода Криму" Максим Новак.

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За його словами, загалом у Криму втрати води становлять понад 50%. А в окремих регіонах ситуація наступна:

Феодосія – приблизно 30%,

а у Ленінському районі – на 70%.

Скільки води не підіймай з землі, якщо в тебе діряві мережі, ти її втратиш і проблеми не вирішиш. Ці дві складові мають йти паралельно,

– сказав Новак.

Він назвав своїм головним завданням протягом трьох років знизити відсоток втрат із 50% хоча б до 20%.

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