Окупанти били дронами-камікадзе з-під Курська: Повітряні сили розповіли про нічну атаку
Джерело:Повітряні сили
У ніч на 10 серпня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ворожа атака тривала цілих 5 годин.
У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 по 4:00.
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Скільки дронів запустив ворог
Усього російські окупанти застосували цієї ночі проти України 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 7 із них.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття,
– повідомили в Повітряних силах.
Окупанти атакували Рівненщину
На жаль, внаслідок атаки дронами є "прильоти" у Дубенському районі Рівненської області. Окупанти влучили у нафтобазу.
На щастя, жертв немає. Зараз на місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг.
Також під прицілом знову була Хмельницька область. Місцева влада подякувала ППО за якісну роботу.