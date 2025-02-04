Міняють свої сухпайки: голодні російські солдати блукають селами та шукають нормальні харчі

Співробітники ГУР перехопили розмову, в якій жителька Брянської області Росії говорить про голодних російських солдатів. За її словами, вони не можуть їсти харчі, які їм видали в армії та шукають нормальну їжу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Голодні окупанти в пошуках їжі

Голодні російські солдати блукають селами, щоб знайти в місцевих різноманітні харчі, адже вони не можуть їсти паршиві сухпайки. Вони готові обмінювати свою їжу на будь-які інші продукти.

Прийшли та кажуть – може ми сухпайки свої на обмін? Вже гірчать із рота. Тільки подивишся на них, то вже й їсти не хочеться. А я говорю — а що вам треба? Картопля? Ну, все їм треба,

– поділилася жінка.

Окупанти не відмовлялися ні від овочів, ні від консервації. Жителька села відправила російських військових до іншої жінки, у якої вони можуть взяти всі продукти.

Жінка розповідає про солдатів, які шукають їжу у місцевих жителів: дивіться відео

Проблеми російських військових