Окупанти у Бучі обстріляли людей, які стояли на вулиці й чекали на евакуацію
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Російські загарбники у Бучі відкрили вогонь по місцевих жителях, які стояли на вулиці й чекали на евакуацію. У результаті постраждала одна людина.
Росіяни, програючи українцям наземну війну, продовжують вдаватися до терору. Одним із його виявів є відкриття вогню по евакуаційних колонах та людях, які намагаються виїхати з небезпечних міст.
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Окупанти у Бучі обстріляли людей, які чекали на евакуацію
Чергове порушення загарбниками законів та звичаїв війни сталося 11 березня у Буці.
Військовослужбовці Росії відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних жителях, які очікували на евакуацію у місті Буча,
– зазначили в Оіісі генпрокурора.
Там додали, що у результаті одна людина поранена.
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