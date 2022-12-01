Знову "зуби дракона": росіяни будують оборонні укріплення на Півдні – фото з супутника

Російські загарбники бояться контрнаступу ЗСУ, як вогню. Перелякані окупанти на Півдні зводять оборонні укріплення.

Світлини з супутників показали, що на Півдні окупанти зводять так звані "зуби дракона". Це – бетонні комплекси. Їх використовують як протитанкові невибухові загородження.

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"Зуби дракона" виявили поблизу села Кохане у Запорізький області. Фото з супутників датують 30 листопада. На оприлюднених світлинах видно, що "зуби" зводять уздовж дороги.

Окопи обладнали приблизно у 250 метрах від "зубів". За даними ЗМІ, такі лінії зафіксували на території тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Донбасу.



Росіяни зводять зуби дракона / "Схеми"

Олександр Мусієнко – голова Центру військово-політичних досліджень – заявив, що ці споруди – тимчасові.

Але "зуби", виконані росіянами, виглядають недолуго, бо, окрім того, що їх можна просто об'їхати. В розпорядженні Збройних сил України є техніка, яка може розсунути ці "пірамідки", а також зброя, яка може їх просто знищити,

– наголосив Мусієнко.

Олег Жданов – військовий експерт – заявив, що "оборонні лінії" можуть мати лише тимчасові ефекти для просування українських сил.

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