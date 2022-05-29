Окупанти директором театру в Херсоні призначили охоронця

Російські військові і окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.

В Херсоні директором театру призначили охоронця

У минулому чоловік був охоронцем театру, а тепер "керуватиме" ним. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

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За його словами, загарбники цинічно ведуть свою підготовку до Дня захисту дітей. Так, в Херсоні призначили навіть нового керівника театру, щоб додати видовищ до своїх "заходів".

Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню – на начальника освіти, охоронця – на директора театру, місцевих алкашів і божевільних – на гауляйтерів,

– підкреслив Хлань.

Він додав, що така специфічність при виборі працівників в окупованому Херсоні пояснюється одним – ніхто інший не погоджується на співпрацю з окупаційною владою. Оскільки спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати.

При цьому радник голови Херсонської ОВА наголосив, що хто б до окупантів на роботу не йшов – закінчать дуже погано.

Що думає чинний директор театру

Одне із видань поспілкувалося із чинним директором Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександром Книгою. Він інформацію про призначення нового "директора" підтвердив.

За його словами, він телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі відмови привезуть когось з Криму.

Також Книга розповів, що написав звернення до колективу, в якому роз'яснив, що ті, хто захоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

Якщо хтось з працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись з театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але так наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою,

– сказав він.

Крім того, чинний директор театру пояснив, що при призначенні керівника якогось нового театру, той повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами і тоді здійснювати наймання на роботу. В іншому разі – це все фікція.

Він підкреслив, що наразі весь колектив театру перебуває, згідно з наказом, на дистанційній роботі, й ніхто нікого не має права викликати на роботу. Якщо такі випадки виникають примусово, то слід повідомляти про це, щоб факт набував розголосу.

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