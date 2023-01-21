Чи можуть росіяни прорвати оборону на Донбасі: Ходжес назвав вирішальну для України територію

Бен Ходжес – екскомандувач військами США в Європі – зауважив, що за майже 9 років війни Росія змогла окупувати лише 10 – 15% території України. Окупанти мали всі можливі переваги у війні, однак не досягнули бажаного результату.

Ходжес наголосив, що російські загарбники упродовж багатьох місяців намагаються захопити Бахмут. Ворог втрачає тисячі людей. Водночас не може досягнути своїх цілей.

Зверніть увагу Захисники зупинили російську ДРГ на Сумщині

Вони не мають там проривних сил, і не видно перспективи для якогось прориву, який вони могли б влаштувати,

– заявив Ходжес.

Екскомандувач військами США в Європі наголосив, що українське командування працює дуже ефективно та професійно. Ходжес зізнався: він захоплений тим, як в Україні ведуть військову компанію. Ворогу не дають шансів піти на суттєвий прорив хоча б десь.

Окрім того, Ходжес наголосив, що Україна нарощує силу для наступу навесні. Екскомандувач військами США в Європі зауважив, що Крим – вирішальна територія для України.

Ходжес зауважив: він сподівається, що Крим українські захисники звільнять ще до кінця літа 2023 року. Водночас це станеться за умови, що західні країни поставлять Україні необхідну зброю.

У ЗСУ прокоментували ситуацію біля Бахмута та Соледара

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що ситуація біля Бахмута та Соледара залишається вкрай складною. Ворог намагається прорвати оборону українських захисників. Однак українські герої тримають ситуацію під контролем.

"Ні Соледар, ні Бахмут як населені пункти не варті тих зусиль та втрат, які вже зазнали росіяни. Ба більше – фронт ворогу не вдалося прорвати, і тому операція для росіян триває", – мовиться у повідомленні.

Воїни ЗСУ виснажують ресурси російських окупантів.