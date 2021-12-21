Окупанти на Донбасі мінують ділянки біля лінії розмежування

На Донбасі російські окупанти мінують території, наближені до лінії зіткнення. В результаті дій бойовиків зростає загроза місцевому цивільному населенню.

У пресслужбі Міністерства оборони України зазначили, що командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини активізувало проведення інженерних робіт. Мовиться про вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.

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Бойовики використовують заборонені міни

У районах дислокації передових підрозділів, за інформацією розвідки, обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості, встановлюють додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об'єднаних сил і провокування.

Крім того, бойовики продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін типу:

ПОМ-2;

ПМН-2;

ОЗМ-72; МОН.

Відповідна ситуація в місцевості, наближеній до лінії зіткнення, підвищує загрозу місцевому населенню.

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Ситуація на окупованих територіях: останні новини

За 20 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Серед них – застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, за даними розвідників, наразі в ОРДЛО на постійній основі перебуває 600 – 800 російських офіцерів і генералів.

Кадрові військові обіймають командні посади в 1 і 2 армійських корпусах Росії, що розташовані на окупованих територіях. Відповідні з'єднання зайшли в Україну в серпні – вересні 2014 року.

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