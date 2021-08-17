Окупанти на Донбасі поранили українського військового: в якому він стані

Внаслідок підступних дій окупантів 17 серпня українських захисник отримав поранення. Пораненого оперативно госпіталізували до лікувального закладу.

Відомо, що окупанти відкрили вогонь по позиціях українських бійців у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", що на Донбасі.

Актуально Росія перекидає на Донбас бойову техніку під виглядом навчань "Захід-2021"

В якому стані боєць

Особистість військового, який отримав поранення, наразі залишається таємницею. Нашого захисника одразу ж доправили до лікувального закладу, стан його здоров'я – задовільний.

Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про цинічні дії окупантів. Наразі невідомо, чи відкривали наші бійці вогонь у відповідь.

Як минула доба на Донбасі

Минулої доби проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.

порушили режим тиші на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки. Унаслідок ворожих атак один український військовий зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям.

Раніше українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі нарощують озброєння. Зокрема, лише у серпні бойовикам привезли приблизно тисячу тонн пального, а також нові партії боєприпасів.