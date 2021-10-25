Окупанти на Донбасі поранили українського захисника: він у важкому стані
25 жовтня 2021 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:штаб ООС
Проросійські бойовики впродовж 25 жовтня 4 рази порушили "тишу". Внаслідок ворожих дій один український військовий зазнав поранення.
Воїну оперативно надали першу допомогу. Після того його відвезли у госпіталь.
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Наразі стан здоров'я українського захисника – середньої важкості.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність,
– розповіли у штабі ООС.
Ситуація на Донбасі 25 жовтня
- Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 міліметри.
- Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- На Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
У штабі ООС наголосили, що ситуацію у зоні бойових дій повністю контролюють Збройні сили України.Зверніть увагу! За добу 22 жовтня російські найманці поранили одразу двох українських військових. Воїнів відправили у лікарню у задовільному стані.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу