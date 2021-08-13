"Наша родина – Россия": окупанти випустили цинічну абетку для дітей – фото

13 серпня 2021 , 22:02
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Джерело:

телеграм-канал Perepichka News

Окупанти продовжують "зомбувати" дітей на Донбасі. Напередодні початку навчального року там випустили цинічну абетку для першокласників.

У мережі окупанти показали відео, в якому вихваляють книгу. На обкладинці вказано, що її автором є Сергій Волков, а художницею – Дарина Лисакова.

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Героїні відео (ймовірно, вчительки молодших класів) наголосили, що наразі абетку бачила обмежена кількість людей. Втім, до 1 вересня планують надрукувати достатньо примірників, аби роздати першокласникам. 

На одній із перших сторінок "Абетки Донбасу" розмістили звернення ватажка проросійських бойовиків –  Дениса Пушиліна. Він стверджує, що у книзі діти знайдуть "слова, дорогі для жителів Донбасу".

Кілька букв та як їх ілюструють в "Абетці Донбасу":

  • б –   борщ "донбаський"; 
  • д – Донбас; 
  • з – завод;
  • к  Кальміус (ріка); 
  • р – Росія (автори книги називають її батьківщиною) 
  • с – Савур-могила (курган, який захопили російські найманці);
  • ц   цемент; 
  • ш – шахта. 

Військова підготовка у школах окупованого Донбасу

  • Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернула увагу на те, що окупанти проводять на Донбасі системну політику мілітаризації дітей.
  • Звичайні школи вони перетворюють у кадетські корпуси військового та козацького типу. Там учням нав'язують негативне ставлення до України.
  • Такі обурливі дії окупаційної влади, підкреслила Денісова, грубо порушують права дітей, які закріплені у Конвенції ООН. 
Автор: Ірина Буртик