"Наша родина – Россия": окупанти випустили цинічну абетку для дітей – фото
Джерело:телеграм-канал Perepichka News
Окупанти продовжують "зомбувати" дітей на Донбасі. Напередодні початку навчального року там випустили цинічну абетку для першокласників.
У мережі окупанти показали відео, в якому вихваляють книгу. На обкладинці вказано, що її автором є Сергій Волков, а художницею – Дарина Лисакова.
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Героїні відео (ймовірно, вчительки молодших класів) наголосили, що наразі абетку бачила обмежена кількість людей. Втім, до 1 вересня планують надрукувати достатньо примірників, аби роздати першокласникам.
На одній із перших сторінок "Абетки Донбасу" розмістили звернення ватажка проросійських бойовиків – Дениса Пушиліна. Він стверджує, що у книзі діти знайдуть "слова, дорогі для жителів Донбасу".
Кілька букв та як їх ілюструють в "Абетці Донбасу":
- б – борщ "донбаський";
- д – Донбас;
- з – завод;
- к – Кальміус (ріка);
- р – Росія (автори книги називають її батьківщиною)
- с – Савур-могила (курган, який захопили російські найманці);
- ц – цемент;
- ш – шахта.
Військова підготовка у школах окупованого Донбасу
- Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернула увагу на те, що окупанти проводять на Донбасі системну політику мілітаризації дітей.
- Звичайні школи вони перетворюють у кадетські корпуси військового та козацького типу. Там учням нав'язують негативне ставлення до України.
- Такі обурливі дії окупаційної влади, підкреслила Денісова, грубо порушують права дітей, які закріплені у Конвенції ООН.