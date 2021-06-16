Окупанти на Донбасі заявили про "докази" вбивств Протасевичем людей на Донбасі

Окупанти на Донбасі не можуть заспокоїтись та стверджують, що мають докази того, нібито затриманий журналіст Роман Протасевич вбивав людей на фронті. Вони навіть дякують Олександру Лукашенку за можливість проводити слідство.
Так звані "прокурори" з окупованої Луганщини стверджують, що мають "неспростовні" докази причетності Протасевича до "Азову" та вбивств мирних людей.
До речі Протасевич та бойові дії на Донбасі: чому Лукашенко вирішив підло брехати
Окупанти подякували самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку за можливість провести слідчі дії з Протасевичем. Хоча на брифінгу білоруських силовиків наголосили, що проводити слідчі дії можуть країни, які мають підписані міжнародні договори з Білоруссю.
Протасевич та війна на Донбасі: що відомо
- Про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей, заявив Олександр Лукашенко. Ба більше, політик публічно назвав блогера "терористом".
- Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
- Однак на заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав, адже працював журналістом.
- Бойовики у тимчасово окупованому Луганську заявили, що готуються до судового процесу над Романом Протасевичем.