Окупанти з допомогою бронетехніки зірвали герб України у Херсоні: обурливе відео

Російські окупаційні війська продовжують намагання перетворити Херсон на російське місто. 22 травня вони за допомогою військової техніки зривали великий герб України.

Мовиться про меморіал на алеї Героїв незалежної України. Невдовзі після цього варварського інциденту в мережі оприлюднили відео моменту, коли він трапився. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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Знадобився бойовий БТР

Для того, щоб здерти кількаметровий тризуб, туди пригнали бронетранспортер. До нього причепили трос і почали тягнути.

Слід зауважити, що пропагандисти Кремля вже тривалий час розповідають, як жителі Херсона нібито радіють "деукраїнізації". Проте на записі чомусь немає жодного радісного вигуку чи груп любителів "русского міра".

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