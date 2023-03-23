Окупанти досі у Новій Каховці, – Генштаб спростував інформацію про відхід ворога

Генштаб ЗСУ станом на 19:55 23 березня спростував інформацію, що російські окупанти вийшли з Нової Каховки. Про це раніше повідомили у вечірньому зведенні.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що російські окупанти, на жаль, – досі у Новій Каховці. Водночас ворог не має жодного шансу у місті. Українські захисники звільнять Нову Каховку.

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Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на Півдні

Наталія Гуменюк – керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" – розповіла, що наразі ЗСУ працюють над тим, щоб окупанти на Півдні відчували присутність українських воїнів.

Українські герої намагаються вичищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі. Гуменюк наголосила: це – дуже непроста робота. Окрім того, процес ускладнює те, що російські загарбники ховаються за місцевими жителями.

Результат роботи ЗСУ вже відчутний. Зокрема, обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали.