Окупанти в Енергодарі стріляли у бік ЗАЕС: є три "прильоти", зокрема у високовольтну лінію

росіяни в Енергодарі влаштували чергову провокацію. Вони стріляли у бік Запорізької АЕС. Є кілька влучань.

Внаслідок їхнього Близько 14:30 було 3 "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

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Влучили у високовольтну лінію

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС. Орлов наголосив, що станція продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

На щастя, викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

В Енергодарі зникло світло

Мер повідомив, що в більшості мікрорайонів Енергодару зникло світло. Також немає водозабезпечення. Зокрема, припинив працювати інтернет.

Перед тим Орлов попередив жителів Енергодара, аби ті остерігались провокацій окупантів. Він наголошував, що зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів відбуваються обстріли.

Гучна заява МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що з кожним днем ситуація на АЕС в Енергодарі стає дедалі небезпечнішою. Він наголосив, що всі принципи ядерної безпеки були порушені.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ необхідно вирушити до Запоріжжя, аби з'ясувати, що там відбувається насправді, провести інспекцію та ремонт, а також "для запобігання ядерній аварії".

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