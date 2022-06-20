Окупанти гатять по населенню Харківщини снарядами з флешетами: фотодоказ від адвоката

20 червня 2022 , 13:21

Джерело:

фейсбук Олега Головкова

Російські військові систематично обстрілюють Харківську область. Окупанти навіть використовують снаряди, начинені флешетами, проти мирного населення.

Фотодоказ злочинів російської армії опублікував харківський адвокат Олег Головков. На кадрах видно металеві стрижні у формі стріли.

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Населений пункт обстріляли снарядами з флешетами (металева шрапнель у формі стрілок). Використання таких снарядів у густонаселених районах є порушенням гуманітарного права,
– написав Головков.


Росіяни обстрілюють цивільне населення артилерійськими снарядами з флешетами / Фото Олега Головкова


Використання таких снарядів проти цивільного населення заборонене міжнародним правомФото Олега Головкова

Зверніть увагу! Флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди з опереним хвостом для стабілізації польоту. Їх використовували під час Першої світової війни.

Росіяни використовують в Україні снаряди з флешетами

Це не вперше смертоносні снаряди помітили в Україні. Наприкінці травня окупанти обстріляли ними прикордонні населені пункти Сумської області. Тоді у Державній прикордонній службі розповідали, що росіяни тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі. Стріляли вони з села Тьоткіно, що на території Росії. Відомо, що сталеві стрижні з російських артснарядів пошкодили будівлі та майно місцевих мешканців.

Крім того, раніше снаряди з флешетами судмедексперти знайшли у тілах вбитих мешканців Київської області.

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Автор: Софія Мінджоса