Окупанти гатять по населенню Харківщини снарядами з флешетами: фотодоказ від адвоката

Російські військові систематично обстрілюють Харківську область. Окупанти навіть використовують снаряди, начинені флешетами, проти мирного населення.

Фотодоказ злочинів російської армії опублікував харківський адвокат Олег Головков. На кадрах видно металеві стрижні у формі стріли.

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Населений пункт обстріляли снарядами з флешетами (металева шрапнель у формі стрілок). Використання таких снарядів у густонаселених районах є порушенням гуманітарного права,

– написав Головков.



Росіяни обстрілюють цивільне населення артилерійськими снарядами з флешетами / Фото Олега Головкова



Використання таких снарядів проти цивільного населення заборонене міжнародним правом / Фото Олега Головкова

Росіяни використовують в Україні снаряди з флешетами

Флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди з опереним хвостом для стабілізації польоту. Їх використовували під час Першої світової війни.

Це не вперше смертоносні снаряди помітили в Україні. Наприкінці травня окупанти обстріляли ними прикордонні населені пункти Сумської області. Тоді у Державній прикордонній службі розповідали, що росіяни тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі. Стріляли вони з села Тьоткіно, що на території Росії. Відомо, що сталеві стрижні з російських артснарядів пошкодили будівлі та майно місцевих мешканців.

Крім того, раніше снаряди з флешетами судмедексперти знайшли у тілах вбитих мешканців Київської області.

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Останні новини про війну в Україні

За даними джерел 24 каналу у розвідці, 20 червня українські військові завдали удару по росіянах на острові Зміїний. Ймовірно, ЗСУ атакували ворога американськими ракетами HIMARS. Скільки саме путінських армійців загинуло невідомо, однак розвідка оцінює завдані втрати як високі.

На війні проти України загинули вже 33 800 російських військових. За минулу добу наші захисники ліквідували 200 ворожих бійців та значну кількість техніки. Найбільше втрат окупаційне військо зазнало на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Ворог знову атакував Одеську область 2 ракетами "Онікс". На щастя, українські сили ППО збили смертоносні снаряди. В обід в регіоні знову почули звуки вибухів під час повітряної тривоги. Наразі невідомо, що саме трапилося.

До теми дивіться відео про те, як наші артилеристи атакували росіян: